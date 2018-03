Hasaka (dpa) - Bei drei Selbstmordanschlägen im Nordosten Syriens sind mindestens 22 Menschen getötet worden. Unter ihnen sind mindestens vier Zivilisten und ein Arzt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Etliche weitere Menschen seien bei den Attentaten in Tell Tamr nahe der Stadt Hasaka verletzt worden. Kurdische Kräfte beschuldigten die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Extremisten äußerten sich dazu zunächst nicht. Der IS verübt immer wieder Anschläge in dem Gebiet.