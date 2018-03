Mogadischu (dpa) – Bei einem neuen Terroranschlag in Somalia sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Wie die Polizei der Stadt Baidoa, knapp 220 Kilometer westlich von Mogadischu, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem beliebten Restaurant in die Luft. Wenig später zündete ein weiterer Selbstmordattentäter vor einem anderen Restaurant eine Autobombe. Mindestens 25 Menschen wurden verletzt. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich anschließend zu den Anschlägen. Erst am Freitag hatte es einen Doppelanschlag gegeben.