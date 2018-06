Düsseldorf (dpa) - Mit Telefonüberwachung und verdeckten Ermittlungen hat die Polizei eine mutmaßliche Bande von Panzerknackern geschnappt. Die drei Männer sollen für 13 Geldautomaten-Sprengungen vor allem am Niederrhein verantwortlich sein, wie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Kleve berichteten. Beute machte das Trio jedoch in keinem Fall, weil die Täter nicht professionell vorgingen. Der Sachschaden an Gebäuden gehe allerdings in die Millionen, so das LKA. In den vergangenen Monaten wurden allein in NRW mehr als 60 Geldautomaten gesprengt.