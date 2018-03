Berlin (dpa) - In Deutschland gibt es einer Prognose der FU Berlin zufolge in diesem Jahr grüne Weihnachten. Zurzeit herrsche eine wechselhafte Westwetterlage vor, die einen Kälte-Einbruch verhindere und nur Regen und Wind bringe. Das sagte Meteorologin Petra Gebauer von der Freien Universität. Selbst in den Mittelgebirgen sei an den Feiertagen nicht mit Schnee zu rechnen. Schnee liegt laut den Meteorologen zurzeit nur noch auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald sowie auf der Zugspitze in den Ostalpen.