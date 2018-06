Berlin (dpa) - Heavy-Metal-Sänger James Hetfield thematisiert in einem Stück des neuen Metallica-Albums «Hardwired...To Self-Destruct» die Schattenseiten des Ruhms. «Ruhm kann eine dunkle, gefährliche Droge sein», sagte Hetfield im Interview der dpa. Beim Song «Mouth Into Flame» ließ der 53-Jährige das Schicksal der 2011 gestorbenen Sängerin Amy Winehouse mit einfließen. «Ihr künstlerisches Können war ein solches Geschenk. Doch sie hat es verloren, weil sie von allen Seiten manipuliert worden ist und mit ihrer Berühmtheit nicht umgehen konnte», so Hetfield.