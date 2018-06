Brüssel (dpa) - Die Maikundgebungen in Belgien sind von einem Messerangriff auf einen Politiker der sozialistischen Arbeiterpartei überschattet worden. Der Abgeordnete Raoul Hedebouw erlitt bei einer Versammlung in Lüttich eine Stichverletzung am Bein, hielt aber kurz darauf trotzdem seine Rede. Der 40 bis 50 Jahre Angreifer wurde festgenommen. Sein Motiv ist unklar. Bei der Festnahme soll er die Sozialisten als Idioten bezeichnet haben. Neben dem Messer hatte er Tränengas dabei. Der liberal-konservative Ministerpräsident Charles Michel reagierte entsetzt. «Wir verurteilen alle Formen der Gewalt.»