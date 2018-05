Istanbul (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich für eine schnellere Visa-Erleichterung für Türken einsetzen. Sie biete an, «den beschleunigten Visaprozess zu unterstützen», sagte Merkel nach einem Treffen mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu in Istanbul. Im Gegenzug erwarte sie eine schnellere Einführung des Rückübernahmeabkommens durch die Türkei. Die EU und die Türkei initiierten Ende 2013 einen «Dialog zur Visa-Liberalisierung». Die Türkei soll im Gegenzug illegal eingereiste Menschen wieder aufnehmen.