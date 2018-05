Paris (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande haben freien Zugang der OSZE-Beobachter zum Kriegsgebiet in der Ostukraine gefordert. In einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zeigten sich Merkel und Hollande nach Angaben aus Paris besorgt über die anhaltenden Kämpfe in Debalzewo. Die drei Politiker forderten deswegen freien OSZE-Zugang, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Élyséepalast berichtete. Zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe belasten den Friedensprozess.