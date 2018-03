Rom (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft heute in Rom mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi zusammen. Es wird erwartet, dass die Flüchtlingskrise und die europäische Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt der Gespräche stehen werden. Merkel reist anlässlich der morgigen Karlspreisverleihung an Papst Franziskus in die Ewige Stadt. Nach dem Treffen mit Merkel will Renzi am späten Nachmittag mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz zusammentreffen.