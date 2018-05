Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat dem Bürgermeister von Haltern ihre Anteilnahme am Tod von 16 Schülern und 2 Lehrerinnen aus der westfälischen Stadt ausgesprochen. Die Menschen in Haltern - Eltern, Geschwister, Freunde und Mitschüler - würden nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Südfrankreich besonders schwere Stunden erleben, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Das Bundeskabinett hatte seine routinemäßige Sitzung am Morgen mit einer Schweigeminute begonnen.