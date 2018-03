Berlin (dpa) - Angesichts der Affäre um die WM 2006 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Offenheit in den Fußball-Verbänden angemahnt. «Ich hoffe nur, dass auch in der Welt des Fußballs, auch bei der FIFA, wirklich Transparenz eintritt», sagte Merkel in ihrem Podcast. Der Sport sei untrennbar verbunden mit Fairness. «Und wenn die dazugehörigen Organisationen das nicht widerspiegeln, dann wird es letztlich zu Enttäuschungen führen und wird auch dem Sport insgesamt schaden», betonte Merkel.