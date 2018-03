Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will in der kommenden Woche erneut mit den Ländern und Vertretern der Kommunen über die Bewältigung der Flüchtlingskrise beraten. Thema eines Treffens mit Kommunalverbänden am Mittwoch in Berlin soll auch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sein, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz in Berlin sagte. Am Donnerstag trifft sich Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Gesprochen werden soll etwa über Abschiebungen, die Frage sicherer Herkunftsstaaten und von Wohnsitzauflagen für Asylbewerber sowie die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in deutschen Städten.