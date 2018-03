Halle (dpa) - Mit einem Festakt in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute in Halle ein doppeltes Jubiläum gefeiert: 25 Jahre deutsche Einheit und 25 Jahre Sachsen-Anhalt. Reden halten neben Merkel auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sowie der Präsident des Landtages, Detlef Gürth. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wieder zu einem Land. Sachsen-Anhalt wurde an diesem Tag wiedergegründet.