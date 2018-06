Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts des Unionsstreits über die Flüchtlingspolitik die Gemeinschaft von CDU und CSU beschworen. «Wir gehören zusammen», sagte sie nach Teilnehmerangaben in einer Unionsfraktionssitzung in Berlin bei einer kritischen Diskussion über die Flüchtlingspolitik und das CDU-Wahldesaster vom Sonntag. Sie betonte, die Flüchtlingszahlen seien zurückgegangen. Täglich kämen noch 100 bis 200 Flüchtlinge nach Deutschland, die alle registriert würden. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl habe von einer Polarisierung und Radikalisierung in der Gesellschaft gesprochen.