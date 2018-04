Nizza (dpa) - 24 Stunden nach dem grausamen Attentat in Nizza haben Menschen an der Proménade des Anglais der Opfer und Hinterbliebenen gedacht. Um ein Mahnmal aus Blumen und Kerzen versammelten sich die Trauernden. Die etwa 100 Menschen stimmten die Marseillaise an, Frankreichs Nationalhymne. Danach schwiegen sie aus Respekt vor den mindestens 84 Toten und über 200 Verletzten. Manche wurden überwältigt von den Gefühlen, Tränen flossen.