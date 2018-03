Berlin (dpa) - Für die Infrastruktur in Deutschland sollen in den kommenden Jahren so viele Mittel wie noch nie zuvor bereitstehen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur plane für das Jahr 2016 mit Investitionen von 13 Milliarden Euro, wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» und die «Rheinische Post» berichteten. Davon fließen 7,4 Milliarden Euro in den Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt spricht dabei von einem «Modernisierungsschub».