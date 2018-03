München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat im August überraschend leicht zugelegt. Trotz der Turbulenzen an den Börsen und der Wachstumsschwäche in China bewerteten die rund 7000 befragten Firmen ihre aktuelle Lage im Schnitt deutlich besser als im Vormonat. Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sagte, die deutsche Wirtschaft bleibe ein Fels in der weltwirtschaftlichen Brandung. Auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate fielen nur geringfügig schlechter aus als im Juli.