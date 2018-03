Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas rät seiner Partei, ihren Kurs in der Flüchtlingskrise unabhängig vom Ausgang der Landtagswahlen fortzusetzen. Er sei überzeugt, dass die SPD am Ende von ihrer klaren Haltung profitieren werde, sagte Maas der dpa. Die Menschen hätten ein feines Gespür dafür, «wer nur populistisches Theater spielt oder wer in der Regierung tagtäglich um die richtigen Antworten auf die wesentlichen Fragen ringt», sagte Maas. Wo sich andere je nach Umfragewerten panisch von der eigenen Bundeskanzlerin distanzieren, brauche die SPD solche Wahlkampfmanöver nicht.