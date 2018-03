Düsseldorf (dpa) - Zweieinhalb Monate nach dem Germanwings-Absturz in den französischen Alpen werden die ersten Opfer in ihre Heimatländer überführt. Eine Sondermaschine mit 44 Särgen wird am Abend in Düsseldorf erwartet. Dort sollen die sterblichen Überreste morgen in einer Zeremonie an die Angehörigen übergeben werden. Die meisten der 150 Opfer stammten aus Deutschland, darunter 16 Schüler und 2 Lehrerinnen aus Haltern am See am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Gegen Ende der Woche sollen dort die ersten Opfer beigesetzt werden.