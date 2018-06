Düsseldorf (dpa) - Die Lufthansa beginnt heute mit der Überführung der Opfer des Germanwings-Unglücks aus Frankreich in die Heimatländer. Eine Sondermaschine Richtung Deutschland mit 44 Särgen wird am Abend in Düsseldorf erwartet. Die Zahl habe sich von 30 auf 44 erhöht, weil weitere Dokumente fertig geworden seien, sagte ein Germanwings-Sprecher. Die sterblichen Überreste der Opfer aus anderen Ländern sollen in Linienmaschinen von Frankreich aus überführt werden. Die meisten Opfer stammten aus Deutschland, darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern.