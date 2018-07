Beirut (dpa) - Eine Lufthansa-Maschine mit 144 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord ist am Morgen kurz nach dem Start in Richtung Frankfurt zum Flughafen Beirut zurückgekehrt. Der Airbus war nach Angaben von Lufthansa 14 Minuten nach dem Abheben in der libanesischen Hauptstadt mit einem Vogelschwarm kollidiert. Dabei sei ein Triebwerk stark beschädigt worden. Die Maschine habe sicher wieder auf dem Rafik-Hariri-Flughafen in Beirut landen können, sagte ein Lufthansa-Sprecher der dpa. Alle 144 Passagiere an Bord seien wohlauf.