Berlin (dpa) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr geht davon aus, dass es in den Osterferien keine neuen Pilotenstreiks geben wird. «Aber: Sollte es doch zu einem Ausstand kommen, sind wir gerüstet», sagte er der «Bild» vor einem morgen beginnenden Konvent der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Spohr forderte ein Tarifgesetz mit klaren «Kampfregeln» für die Verkehrsbranche wie in Frankreich oder Italien. Dort gebe es Zwangsschlichtungen in der Verkehrsbranche oder Streiks müssten Tage im Voraus angekündigt werden.