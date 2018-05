Damaskus (dpa) - Bei einem Luftangriff der internationalen Koalition sind im Nordosten Syriens laut Aktivisten mindestens 15 Zivilisten getötet worden. Getroffen wurde eine Bäckerei in einer Region, die unter Kontrolle der Terrormiliz IS steht. Das erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bei Angriffen auf Krankenhäuser und Schulen unter anderem im Nordosten Syriens waren am Montag nach UN-Angaben fast 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Aktivisten machen russische Flugzeuge dafür verantwortlich.