Évian-les-Bains (dpa) - Nach dem Turnier-Aus von Mario Gomez und der Gelbsperre von Mats Hummels muss Deutschland im EM-Halbfinale gegen Frankreich auch auf Mittelfeldspieler Sami Khedira verzichten. Dazu ist ein Einsatz von Kapitän Bastian Schweinsteiger extrem fraglich, wie Bundestrainer Joachim Löw in Évian-les-Bains berichtete. Löw glaubt, in seinem Kader weiterhin über ausreichend personelle Möglichkeiten zu verfügen. «Wir wissen, was wir tun müssen», sagte er. Mit einer schärferen Trainingseinheit für die Reservisten begann heute die praktische Vorbereitung auf Frankreich.