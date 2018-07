Sotschi (dpa) - Joachim Löw hat den Confederations Cup vor dem Auftaktspiel gegen Australien als «Geschenk» bezeichnet. Das Turnier könne vielleicht helfen, die Ziele bei der WM 2018 und in den Jahren danach zu erreichen. «Die Mannschaft brennt auf diesen Start», sagte der Bundestrainer am Abend in Sotschi zum Auftaktspiel gegen Australien. «Ich habe ein unheimlich gutes Gefühl», sagte Löw zur Partie morgen (17.00 Uhr/ZDF) gegen Australien. Über die Aufstellung verriet Löw nichts. Klar war bereits, dass Bernd Leno im Tor stehen wird.