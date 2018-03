Kaiserslautern (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nur mit Mühe eine Niederlage zum Start ins Länderspiel-Jahr 2015 verhindert. Dank des späten Treffers von Lukas Podolski in der 81. Minute kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Kaiserslautern noch zu einem 2:2 gegen Asienmeister Australien. Marco Reus brachte den Weltmeister zunächst in Führung, James Troisi per Kopfball und Mile Jedinak drehten die Partie zunächst. Die Löw-Auswahl verpasste den erhofften Schwung für den notwendigen Pflichtsieg in der EM-Qualifikation am Sonntag in Tiflis gegen Georgien.