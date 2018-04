Elmau (dpa) - Begleitet von Protesten läuft der Countdown zum G7-Gipfel. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs sieben führender Industrienationen im Schloss Elmau beginnt morgen und dauert bis Montag. Heute Abend kommen die ersten Gipfelteilnehmer in Bayern an. Die Proteste gegen das Treffen werden fortgesetzt. Das Aktionsbündnis «Stop G7 Elmau» will in Garmisch-Partenkirchen demonstrieren. In München wollen Künstler bei einem Solidaritätskonzert für den Kampf gegen Armut eintreten.