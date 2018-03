Trollhättan (dpa) - Die Schwertattacke an einer Schule in Trollhättan im Oktober schockierte Schweden - jetzt ist ein Lehrer an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Polizei der Zeitung «Dagens Nyheter». Er ist das dritte Todesopfer nach dem rassistischen Angriff kurz vor Halloween, bei dem ein maskierter junger Mann gezielt auf Schüler und Lehrer mit Migrationshintergrund eingestochen hatte. Ein Schüler und ein Lehrer-Assistent starben, der jetzt gestorbene Lehrer und ein weiterer Schüler wurden damals schwer verletzt.