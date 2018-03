Brüssel (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich in Brüssel zu Beratungen über Terrorismus und Flüchtlingspolitik getroffen. Die Sitzung finde in Brüssel statt, weil beide Themen ganz Europa beträfen, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Der Vorsitzende der Länder-Innenministerkonferenz fordert vom Bund mehr Hilfe für die steigende Zahl der Flüchtlinge. Auch über die schweren Ausschreitungen bei der Eröffnung des neuen Sitzes der Europäischen Zentralbank in Frankfurt sollte diskutiert werden.