Offenbach (dpa) - Nach den teils heftigen Gewittern vom Wochenende beruhigt sich am Montag das Wetter. In der Mitte und im Süden bleibt es aber hochsommerlich warm, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Im Norden ist es am Montag stark bewölkt mit einzelnen Schauern. In der Mitte kann es ebenfalls vereinzelt Schauer geben, zeitweise scheint dort aber auch die Sonne. Am meisten Sonne gibt es im Osten und im Süden. Auch am Dienstag und Mittwoch wird es gebietsweise Schauer und Gewitter geben, die schon wieder kräftiger ausfallen können.