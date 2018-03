London (dpa) - Der Kremlkritiker und Ex-Ölmagnat Michail Chodorkowski denkt ernsthaft über einen Asylantrag in Großbritannien nach. Er ziehe diesen Schritt «definitiv in Erwägung», sagte der im Exil lebende Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin in einem BBC-Interview. Kurz zuvor hatte die russische Justiz Haftbefehl gegen Chodorkowski erlassen und ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Putin betrachte ihn als Bedrohung, meinte der in Russland in Ungnade gefallene, frühere Besitzer des zerschlagenen Konzerns Yukos.