Berlin (dpa) - Mitten in der quälenden Aufarbeitung des WM-Skandals ist in der DFB-Spitze ein offener Konflikt über die Neuordnung des Deutschen Fußball-Bunds ausgebrochen. Ligapräsident Reinhard Rauball stellte sich vor einem Krisentreffen in Paris gegen die Pläne des zweiten DFB-Interimschefs Rainer Koch und von Schatzmeister Reinhard Grindel, noch vor der EM 2016 eine neue Verbandsführung zu installieren. Der Zeitplan für das weitere Vorgehen dürfe durch «kein externes Ereignis» bestimmt werden, mahnte Rauball. Dagegen hatten Koch und Grindel schnelle Lösungen avisiert.