Berlin (dpa) - Union und SPD wollen sich für die Beratungen über die umstrittenen Gesetzespläne für Arzneiversuche an Demenzkranken mehr Zeit nehmen. Es sei klar, dass das Gesetz nicht in dieser Woche abschließend vom Bundestag beraten werde, hieß es jetzt aus der Unionsfraktion. Gesundheitsminister Hermann Gröhe will mehr Medikamententests an Patienten erlauben, die selbst nicht mehr zustimmen können und dann auch keinen Nutzen davon haben. Für Kritiker wären solche Studien an Demenzkranken ein Tabubruch.