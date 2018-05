Berlin (dpa) - Überraschend ist der eigentlich von Bund und Ländern schon beschlossene milliardenschwere Steuerbonus für das Dämmen von Gebäuden vorerst gestoppt worden. Über eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung habe man sich im Koalitionsausschuss nicht einigen können, heißt es in einem Brief von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann an seine Fraktion. Das Schreiben liegt der dpa vor. Gebäudebesitzer sollten eigentlich rückwirkend ab Januar 10 bis 25 Prozent ihrer Sanierungskosten von der Steuerlast abziehen können. Kanzlerin Angela Merkel hatte mehrfach die Bedeutung unterstrichen.