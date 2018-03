Kiew (dpa) - Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine wollen am Montag in Berlin über den Ukraine-Konflikt beraten. Das teilte der ukrainische Minister Pawel Klimkin heute nach einem Telefonat mit seinen drei Kollegen mit. Bei einem Besuch in der Bundeshauptstadt sprach zudem der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew mit Kanzlerin Angela Merkel über Wege zur Beilegung der Krise, wie Agenturen meldeten. Davor hatte er sich heute telefonisch mit Kremlchef Wladimir Putin abgestimmt.