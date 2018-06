Marrakesch (dpa) - Dutzende Staaten, die besonders unter der Erderwärmung leiden, verpflichten sich zum Abschied von Kohle, Öl und Gas: Insgesamt 48 vor allem arme Länder wollen so schnell wie möglich in der heimischen Energieerzeugung ganz auf erneuerbare Quellen wie Wind und Sonne umstellen. Gemeinsam nahmen sie eine Erklärung, die so genannte Marrakesch-Vision, am Rande der Klimakonferenz in Marokko an. Ziel ist, die gefährliche Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.