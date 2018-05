Freiburg (dpa) - Ein neun Jahre altes Kind ist im baden-württembergischen Kandern beim Spielen an einem Bach vom Hochwasser mitgerissen worden. Wasserschutzpolizei und Hubschrauber suchen jetzt nach ihm. Starker Regen hatte in Südbaden stellenweise für Hochwasser gesorgt. In Freiburg liefen nach Angaben der Feuerwehr Keller, Unterführungen und Tiefgaragen voll.