Scharm-El-Scheich (dpa) - Die USA sind nach den Worten von US-Außenminister John Kerry zu Gesprächen mit Syriens Präsident Baschar al-Assad über ein Ende des Bürgerkrieges in dem Land bereit. Die USA und andere Staaten prüften Wege, Assad zu Verhandlungen über einen politischen Übergang in Syrien zu bewegen, sagte Kerry in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders CBS News während einer Konferenz im ägyptischen Scharm-el-Scheich. In dem Bürgerkrieg sind bisher 220 000 Menschen ums Leben gekommen. Begonnen hatte der Aufstand gegen das Regime am 15. März 2011 mit Protesten in Damaskus.