Düsseldorf (dpa) - Das Orkantief «Ruzica» verhagelt vielen Narren heute den Rosenmontagsumzug. In der Karnevalshochburg Mainz haben die Verantwortlichen ihren Straßenumzug bereits abgesagt und auch in Münster gehen die Wagen nicht auf die Strecke. In Düsseldorf wollen die Jecken in den nächsten Stunden eine Entscheidung fällen. Die Karnevalisten in Köln wollen sich vom Wetter nicht komplett vom Feiern abhalten lassen, der Umzug wird mit Einschränkungen stattfinden. So sind etwa Großpuppen in den Fußgruppen nun untersagt.