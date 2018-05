Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder dringt angesichts der neuen Enthüllungen über Finanzgeschäfte in Steueroasen auf ein internationales Vorgehen für mehr Transparenz. Vielleicht müsse sich der G7-Gipfel demnächst in Japan auch noch einmal mit der Frage der Steueroasen beschäftigen, sagte der CDU-Politiker der dpa. Es müsse mit aller Kraft dafür gesorgt werden, Möglichkeiten der Steuerhinterziehung zu unterbinden. Dies gehe am besten, indem Transparenz hergestellt und ein Austausch steuerrelevanter Daten gewährleistet werde, wie dies inzwischen mit vielen Ländern geregelt sei - darunter der Schweiz.