Stendal (dpa) - Weil offenbar seine Katzen Feueralarm ausgelöst haben, ist ein Besitzer verbotener Waffen der Polizei ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren Rettungskräfte wegen des Alarms eines Rauchmelders zu der Wohnung des 28-Jährigen in Stendal in Sachsen-Anhalt gerufen worden. Der Mann hatte demnach einen Pappkarton auf dem Herd stehen lassen. Vermutlich waren seine Katzen an den Drehknopf des Herdes gekommen und hatten ihn eingeschaltet. Während des Einsatzes entdeckten Polizei und Feuerwehr dann jedoch Drogen und verbotene Waffen. Gegen den Mann laufen jetzt Ermittlungsverfahren.