Köln (dpa) - Der frühere Erzbischof von Köln Kardinal Joachim Meisner ist tot. Er sei während seines Urlaubs in Bad Füssing gestorben, sagte ein Sprecher des Erzbistums Köln. Meisner wurde 83 Jahre alt. Das Kölner Domradio hatte seinen Tod als erstes vermeldet. Der in Breslau geborene Meisner stand 25 Jahre lang, von 1989 bis 2014, an der Spitze des größten katholischen Bistums in Deutschland. Er galt lange Jahre als einflussreichster Vertreter des konservativen Flügels unter den deutschen Bischöfen.