Hannover (dpa) - Zwei Kanufahrer haben in Hannover in einem Baum am Fluss Leine einen skelettierten Unterkörper entdeckt. Sie wurden auf eine in den Ästen hängende Hose aufmerksam, teilte die Polizei mit. «In der Hose war auch noch etwas drin. Das kam den beiden verdächtig vor», sagte ein Sprecher der Polizei. Feuerwehrleute holten in einem Boot die Knochen aus dem Baum. Zur Identität des Toten und zu den Hintergründen konnte die Polizei noch nichts sagen.