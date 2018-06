Beerfelden (dpa) - Mit Reizgas soll ein 15-Jähriger auf einem Jahrmarkt im südhessischen Beerfelden 24 Menschen verletzt haben. Die ätzende Substanz sei am Samstagabend in einer zur Festhalle umfunktionierten Turnhalle versprüht worden, sagte ein Polizeisprecher in Erbach. Von den 24 Verletzten, die über Atemwegsreizungen klagten, mussten sechs im Krankenhaus bleiben und dort weiterbehandelt werden. Der 15-Jährige wurde festgenommen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Zu seinem mutmaßlichen Motiv wurde zunächst nichts bekannt.