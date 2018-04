New York (dpa) - Der US-Musiker John Legend und das Model Chrissy Teigen sind erstmals Eltern geworden. «Sie ist hier! Luna Simone Stephens, wir sind so verliebt in dich!», schrieb Teigen in der Nacht bei Instagram. Das Mädchen sei bereits am vergangenen Donnerstag geboren worden, schrieb Vater Legend auf Twitter. «Wir könnten nicht glücklicher sein!», hieß es weiter. Legend und Teigen hatten 2013 geheiratet. Im vergangenen Jahr hatte Legend einen Oscar für den besten Filmsong - «Glory» aus dem Film «Selma» - gewonnen.