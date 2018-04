Berlin (dpa) - Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk glaubt nicht, dass der Konflikt in der Ostukraine in nächster Zeit gelöst werden kann. Die Chancen seien sehr gering, diesen Konflikt in einer kurzen Spanne zu lösen, sagte Jazenjuk der «Süddeutschen Zeitung». Er gehe davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ostukraine als Faustpfand behalten wolle. Putin werde weiter gegen den Westen kämpfen - und die Ukraine sei sein Aufmarschgebiet. Jetzt gelte es vor allem, den Vormarsch der prorussischen Separatisten aufzuhalten und die Trennlinie zu deren Gebiet zu sichern.