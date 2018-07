Jerusalem (dpa) - Israel hat aus Sorge vor neuer Gewalt erneut den Zugang von Muslimen zum Tempelberg beschränkt. Nur Männer über 50 und Frauen dürften die heilige Stätte betreten. Als Grund heißt es von der Polizei, es gebe Hinweise, das es heute Unruhen und Demonstrationen geben werde. Einige Straßen in der Altstadt sollen gesperrt werden. Am Abend waren Menschen, die über Nacht in der Al-Aksa-Moschee bleiben und heute an Demonstrationen auf dem Tempelberg teilnehmen wollten, von dort entfernt worden. Nach Konfrontationen gab es mehrere Festnahmen.