Saint-Nazaire (dpa) - Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft kann nach Ansicht ihres Kapitäns Zlatan Ibrahimovic bei der EM in Frankreich für eine Überraschung sorgen. Es könne «alles passieren», sagte der 34 Jahre alte Stürmer dem schwedischen TV-Sender SVT. «Wenn man nur auf die Gruppe schaut, rechnet man aber nicht mit unserem Weiterkommen.» Die Schweden treffen in der Gruppe E am Montag auf Irland, dann warten Italien und Belgien. Ibrahimovic verwies auf die EM-Playoffs im Herbst 2015, als er sein Team mit zwei Toren im Rückspiel gegen die favorisierten Dänen nach Frankreich schoss.