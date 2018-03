Marlton (dpa) - Hunderte Fans, Freunde und Familienangehörige haben bei einer Trauerfeier an die vor rund einer Woche erschossene US-Sängerin Christina Grimmie erinnert. In einer Kapelle in Grimmies Heimatbundesstaat New Jersey hörten sie Aufnahmen ihrer Songs und hielten Reden, wie US-Medien berichteten. Die aus der US-Castingshow «The Voice» in Amerika bekannte 22-jährige Nachwuchsmusikerin war vor rund einer Woche nach einem Konzert in Orlando von einem offenbar geistig gestörten Fan erschossen worden.