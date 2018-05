Los Angeles (dpa) - Ein Unbekannter hat den berühmten Schriftzug über den Hügeln Hollywoods in Anspielung auf das in Kalifornien legalisierte Marihuana zu «Hollyweed» abgeändert. Die beiden riesigen O-Buchstaben des Wahrzeichen von Los Angeles waren am Neujahrsmorgen mit weißen und schwarzen Planen jeweils zu einem E abgewandelt worden, wie Fotos zeigen. «Weed» bedeutet umgangssprachlich Marihuana. Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen, wie sich ein Unbekannter nachts heimlich auf das abgesperrte Gelände um den Schriftzug geschlichen hatte, wie die «Los Angeles Times» berichtet.